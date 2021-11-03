Движение перекрыли в районе Краснопресненской набережной из-за провала грунта

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Движение транспорта временно перекрыли в районе Краснопресненской набережной. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

"Перекрыто движение на участке от Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда", – говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

Как рассказал Агентству "Москва" источник в экстренных службах, на Краснопресненской набережной в районе владения 14, строения 1 произошло проседание грунта.

"Пострадали бытовки, забор, а также столбы и дорога", – объяснил источник.

Он добавил, что в район происшествия направлена спецтехника департамента Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Ранее провал грунта на тротуаре произошел в Юго-Восточном административном округе столицы.

Инцидент случился на улице Гурьянова в районе дома №6. В результате были перекрыты две полосы движения в сторону Южнопортовой улицы.