Грунт провалился на тротуаре в ЮВАО

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Провал грунта на тротуаре произошел в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) столицы. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел на улице Гурьянова в районе дома №6, корпус 2. В результате были перекрыты две полосы движения в сторону Южнопортовой улицы.

Как уточнили в ведомстве, на работу общественного транспорта эти ограничения не повлияют. Там также попросили автомобилистов быть внимательными, проезжая участок.

Ранее следственный комитет РФ организовал доследственную проверку после обвала грунта в котлован на стройплощадке на северо-западе столицы.