СК начал проверку после обвала грунта в котлован на стройплощадке в столице

СК проверит стройку, где после обвала грунта пострадал рабочий

СК организовал доследственную проверку после обвала грунта в котлован на стройплощадке на северо-западе столицы, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел вблизи Карамышевской набережной. "По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент следователи работают на месте случившегося. Выясняются обстоятельства и подробности произошедшего.

Ранее СМИ сообщали, что стена обрушилась в котловане строящегося здания на Карамышевской набережной. Уточнялось, что есть пострадавшие и на месте работают экстренные службы. Однако в МЧС эту информацию не подтвердили.

Один человек пострадал на стройке на Карамышевской набережной



В конце мая в центре столицы обрушилась часть балкона на третьем этаже. Инцидент произошел в Товарищеском переулке. Была угроза обрушения балконов на четвертом и пятом этажах здания.