Информацию об обрушении стены в Москве опровергли в МЧС

Фото: телеканал Москва 24

Сведения об обрушении стены в столице опровергло городское управление МЧС.

"Информация проходящая в ряде СМИ по обрушению дома - не соответствует действительности!", – говорится в микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что стена обрушилась в котловане строящегося здания на Карамышевской набережной. Уточнялось, что есть пострадавшие и на месте работают экстренные службы.

В августе в строящемся здании в Новосибирске рухнули перекрытия. Погибли два человека. Причиной инцидента могло стать нарушение требований при строительстве.