Жильцы дома не пострадали при обрушении балкона в Москве

Жильцы частично обрушившегося в Москве дома-ровесника революции не пострадали. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры ЦАО.
"Сегодня днем по адресу Товарищеский переулок, дом № 7, строение 1 произошло частичное обрушение конструкций балкона на третьем этаже жилого дома. Дому более 100 лет, он пятиэтажный, с деревянными перекрытиями", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что управляющей организацией ГБУ "Жилищник Таганского района" недавно был сделан заказ на ремонт балконов. Там также заверили, что контроль за техническим состоянием дома проводится специалистами на регулярной основе.
На момент инцидента территория, где произошло частичное обрушение, была огорожена. Пострадавших в результате ЧП нет. К настоящему времени проводятся противоаварийные мероприятия с другими балконами.
Ранее сообщалось, что часть балкона обрушилась на третьем этаже жилой пятиэтажки в центре Москвы. Инцидент произошел в Товарищеском переулке.
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