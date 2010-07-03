Стена аварийного жилого дома обрушилась в Тульской области

Стена аварийного дома, где еще оставались две семьи, обрушилась в городе Богородицк Тульской области, сообщает РИА Новости.
Речь идет о доме №5 по улице Воронежская в бывшем поселке Южный. В 2015 году экспертиза признала этот дом аварийным. Здание было построено в 1937 году. Срок эксплуатации такого жилья – 50 лет.
Сообщается, что дом на 8 квартир был включен в программу переселения на 2019-2024 годы. На момент обрушения люди проживали только в двух квартирах жилого дома.
Представители министерства строительства и ЖКХ Тульской области, а также государственной жилищной инспекции региона выявили нецелесообразность дальнейшей эксплуатации дома. Для предотвращения дальнейших аварийных ситуаций здание отключили от коммуникаций.
Губернатор региона Алексей Дюмин дал поручение главе администрации Богородицкого района Вадиму Игонину в кратчайшие сроки решить вопрос предоставления жилья семьям, проживающим в этом доме.
Сейчас дом находится под охраной, чтобы исключить визиты посторонних. Жителям двух квартир предложили временно переехать в жилье из маневренного жилого фонда администрации, но люди решили остановиться у родственников.
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