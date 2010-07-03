Во Владивостоке бетонные блоки придавили несколько машин

Мощный циклон во Владивостоке стал причиной обрушения бетонных блоков лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, передает РИА Новости.
Тяжелые плиты упали на припаркованные автомобили на улице Ладыгина. Некоторые авто оказались придавлены, так что часть кузова практически расплющилась , еще одна машина повреждена частично. Помимо этого, перегородив дорогу, упала опора линии электропередачи.
По данным МЧС, никто из людей не пострадал. На месте работают коммунально-хозяйственные службы. Сообщается, что владельцам поврежденных автомобилей возместят ущерб.
Циклон накрыл Приморье вечером в понедельник. Порывы ветра достигали 15-25 метров в секунду. Высота волн в открытом море превышала 2 метра. На Тихоокеанском флоте была объявлена повышенная штормовая готовность. Около 4,9 тысячи человек остались без электричества.
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