1,3 тыс новейших камер появятся на МКАД и ключевых магистралях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новейшие камеры видеоаналитики установят на МКАД и ключевых магистралях Москвы. Всего в городе разместят 1,3 тысячи устройств, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Оснащенные нейросетью камеры будут связаны с ситуационным центром ЦОДД. Благодаря этому специалисты будут получать информацию о нестандартных ситуациях на дороге.

"Это поможет максимально точно оценивать трафик, фиксировать ДТП, пожары, припаркованные машины в полосе движения, предметы на дороге и любые инциденты. А это значит, что в два раза быстрее будет реагирование на все ситуации", – добавили в департаменте.

Уточняется, что новые камеры не будут фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Накануне, 22 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах проработать дополнительные меры против лихачей на дорогах. Ожидается, что новые инициативы будут по содержанию дополнять закон об уголовной ответственности за агрессивное вождение.