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Транспорт

18:37

Эксперт предупредил водителей о зимней ловушке

транспорт авто

Фото: телеграм-канал "Пробок.нет (Шумский)"

Руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский предупредил, что зимой водители рискуют получить штраф за парковку на газоне, который трудно заметить из-за снега. Об этом сообщает "Газета.ру".

К примеру, в столице штраф за такое нарушение будет в размере 5 тысяч рублей для физических лиц и 300 тысяч – для юридических. А в Санкт-Петербурге сумма штрафа составляет 3 тысячи рублей для физлиц и от 150 тысяч рублей – для юрлиц.

"Наказывать за парковку на газоне, которого не видно в снегу, – выглядит абсурдно. Но такая практика есть", – отметил специалист.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности для автомобилистов, ранее злостных нарушителей правил дорожного движения.

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