Дептранс сообщил о запуске приложения "Парковки России"

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Департамент транспорта Москвы сообщил о наборе группы для тестирования приложения "Парковки России", которым можно будет пользоваться в Санкт-Петербурге с 28 декабря.
"Участников ждет несколько часов бесплатной парковки в Северной столице, а самых активных – карты "Тройка-Подорожник". Тестировать будем месяц, после приложение заработает для всех. Деньги от оплаты пойдут в бюджет города, где припаркуетесь", – говорится в сообщении.
По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, московскими парковками пользуются более 125 тысяч машин с петербургскими номерами, а москвичи часто выбирают Санкт-Петербург для поездок на автомобиле.
"За время работы приложения мы получили и учли много идей пользователей, какие функции можно добавить. Так, другим городам не придется тратить на это время и ресурсы", – отметил Ликсутов.
Ранее сообщалось, что в Москве планируют начать использование искусственного интеллекта для поиска парковочных мест на придомовых территориях. АО "Электронная Москва" сообщило о начале конкурса на тестирование новинки.
В столичных дворах появится система умных парковок
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