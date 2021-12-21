Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании для водителей-лихачей

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Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности для автомобилистов, ранее злостных нарушителей правил дорожного движения.

Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России", ЛДПР, "Справедливой России – За правду" и "Новых людей". Согласно документу, уголовное наказание будет грозить автомобилистам, ранее неоднократно привлекавшимся к административной ответственности за грубые нарушения ПДД или лишавшимся водительских прав.

Превышение скорости на 60 километров в час и более, а также выезд на встречную полосу либо трамвайные пути встречного движения такими водителями предлагается наказывать лишением свободы на срок до двух лет, обязательными работами на срок до 480 часов либо принудительными работами на срок до двух лет.

Кроме того, за данные нарушения предлагается наказывать штрафом от 200 до 300 тысяч рублей либо в размере доходов водителя за период от года до двух.

Любой из приговоров по данным преступлениям может быть дополнен предписанием о запрете занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о возможности дистанционного медосмотра водителей. Авторы инициативы отметили, что трудовой кодекс позволяет проводить такие медосмотры в отношении некоторых категорий работников. Принятие закона позволит создать дополнительные правовые основы для функционирования эффективной системы контроля за здоровьем водителей.

