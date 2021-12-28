В Москве подготовили более 60 площадок для запуска новогодних фейерверков

20:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве подготовили более 60 площадок для запуска фейерверков в Новый год. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"В городе предусмотрено 62 точки для запуска салютов и фейерверков там, где жители в новогоднюю ночь могут выйти, получить удовольствие от запуска пиротехнических изделий", – цитирует его РИА Новости.
Немерюк напомнил, что в Москве пиротехнику можно приобрести более чем в ста магазинах, перечень которых есть на сайте департамента. По его словам, к продавцам и производителям предъявляются достаточно жесткие требования, однако при покупке пиротехники все равно важно обращать внимание на срок ее годности, наличие сертификатов и инструкции на русском языке.
Ранее в МЧС напомнили, что за запуск пиротехники в неразрешенных для этого местах могут грозить штрафы. Так, обычным гражданам придется заплатить 1,5 тысячи рублей, а в условиях особого противопожарного режима – 5 тысяч рублей. Для юридических лиц размер наказания может достигать 400 тысяч рублей. Если же из-за запуска фейерверков произошел пожар, то человеку может грозить и вовсе уголовная ответственность.
В Москве оборудуют площадки для запусков фейерверков
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