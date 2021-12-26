Названы самые опасные новогодние развлечения

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К числу самых опасных новогодних развлечений относится использование домашних бенгальских свечей, пиротехники и неисправных гирлянд, рассказал заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Андрей Иванов.

"В период новогодних праздников причиной пожара могут стать оставленные без присмотра зажженные декоративные свечи, елочные гирлянды, неисправные световые приборы. Пиротехника, которая используется активно в эти дни, также имеет высокую пожароопасность", – приводит его слова РИА Недвижимость.

Иванов рассказал, что более 70% от общего количества пожаров на территории Москвы происходит в жилом секторе. Большая часть возгораний случается по вине людей из-за неосторожного обращения с огнем.

Так, подчеркнул спасатель, домашние бенгальские огни нужно использовать с осторожностью, в дали от штор и легковоспламеняемых материалов, а пиротехнику не стоит жечь в квартире. Ей необходимо пользоваться на улице на расстоянии от жилых домов и общественных пространств, чтобы она не попала на припаркованные во дворах машины и не залетела на чей-то балкон.

При покупке фейерверков, отметил он, обязательно нужно требовать у продавца сертификат соответствия, а также внимательно читать инструкцию. Помимо этого, не стоит устраивать запуск петард и фейерверков на городских водоемах, поскольку даже при устоявшихся минусовых температурах лед в некоторых местах может быть очень слабым.

Еще одной распространенной причиной возгораний является перегрузка электросетей из-за оставленных без внимания обогревательных приборов, подчеркнул Иванов. Для безопасности в преддверии новогодних праздников он посоветовал обзавестись огнетушителем, а также установить в квартире дымовой датчик.

Ранее сообщалось, что за запуск пиротехники в неразрешенных для этого местах грозят штрафы. Обычных граждан могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей, в условиях особого противопожарного режима – на 5 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф до 40 тысяч рублей, юридическим лицам – до 400 тысяч рублей. Если из-за пиротехники произошел пожар, ответственность может доходить вплоть до уголовной.