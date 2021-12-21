Профессор рассказал о вреде пиротехнических изделий

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Пиротехнические изделия могут быть опасны для людей. Об этом заявил профессор и доктор химических наук Дмитрий Мустафин.
Он рассказал, что для создания разноцветных, блестящих и красивых фейерверков используются соли неорганических металлов.
"Они являются достаточно сильными токсикантами и у них есть токсичность канцерогенная, то есть они могут вызывать онкологические заболевания", – приводит слова специалиста RT.
Мустафин добавил, что в состав пиротехнических изделий могут входить соединения ртути, сурьмы и других токсичных веществ. Использование этих объектов в закрытом пространстве может не только вызывать ожоги, пожары, но и привести к химическому отравлению.
Кроме того, при использовании пиротехнических изделий в атмосферу выбрасывается множество углекислого газа, что негативно сказывается на окружающей среде. В связи с этим профессор предложил разрешить использование пиротехники в России только в определенных местах.
Ранее вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин рассказал, что цены на пиротехнику в России могут вырасти перед Новым годом на 60–70%. По его словам, на многие наименования цены уже увеличились. Петарды можно приобрести в среднем за 1 250 рублей, что на 56% дороже, чем годом ранее. Бенгальские огни подорожали на 33%, а фейерверки – на 4%.
В Госдуме призвали определить места, в которых можно запускать пиротехнику
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