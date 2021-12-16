Россиян предупредили о смертельной опасности бенгальских огней

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Фейерверки, петарды и бенгальские огни могут быть смертельно опасны. В их состав входят токсичные вещества, способные вызвать рак. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин.
Он отметил, что смертельно опасные вещества используются для окрашивания искр в разные цвета.
"Вот эти соединения неорганического толка как раз являются достаточно токсичными. Чтобы сделать голубой фейерверк, обычно добавляют соединения меди: известно, что они могут вызывать онкологические заболевания", – предупредил химик.
Мустафин добавил, что пиротехника, окрашенная в зеленый цвет, вероятнее всего, имеет в составе нитрат бария, негативно влияющий на дыхательную систему человека.
Специалист подчеркнул, что от одного бенгальского огня или петарды в воздухе появляется множество токсичных веществ, вредящих здоровью человека.
Кроме того, по словам химика, бенгальские огни нежелательно зажигать в закрытых помещениях и особенно над праздничным столом.
"Продукты неполного сгорания от бенгальских огней будут сыпаться на продукты питания, на торт, на стол. Ничего хорошего нет, если вы эти частички твердые будете принимать в организм. Многие металлы очень медленно выводятся из организма", – пояснил Мустафин.
Также при зажигании бенгальских огней над столом в организм человека может попасть алюминий, который, накапливаясь в большом количестве, приводит к нервным срывам и раздражению кишечника.
Использовать пиротехнику на улице специалист также не рекомендует. Он отметил, что эффект от салютов по негативным последствиям для окружающей среды сопоставим с крупным лесным пожаром.
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