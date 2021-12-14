Аллерголог предупредил об опасности новогодних игрушек

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Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что пыль, которая скапливается на мишуре и елочных игрушках, может вызвать аллергию.

"Если мишура у вас все это время просто лежала где-то в шкафу, не в пакете, то она покрылась пылью. И когда вы ее достаете, начинаете чихать", – объясняет иммунолог.

Чтобы мишура радовала каждый Новый год и не вредила здоровью, эксперт советует после праздника убирать ее в полиэтиленовые пакеты и тщательно закрывать, чтобы она не пылилась.

"Я даже не знаю, как ее почистить. Ее же не помоешь с мылом, она испортится, то есть если она уже запылилась, то остается только ее выкинуть и купить новую", – говорит эксперт.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Если не убирать пыль с елочных игрушек, с мишуры, любого человека можно довести до состояния, когда он будет от этой пыли чихать, она чисто механически будет раздражать дыхательные пути. Потом постоянное механическое раздражение приведет к тому, что уже будет и аллергическое раздражение.

Если у человека нет аллергии, можно спокойно протирать игрушки перед тем, как повесить на елку, говорит эксперт. Но если уже есть аллергия на пыль, лучше вообще воздержаться от украшения елки или доставать игрушки из коробки в маске и перчатках и очищать их, советует Владимир Болибок.

"Если вы уже дождались, что у вас появилась аллергия на пыль, то могут быть реакции. Тогда надо принимать средства индивидуальной защиты. Маска очень хорошо защищает от пыли и предотвращает попадание в дыхательные пути, что может вызвать раздражение и воспаление дыхательных путей", – объясняет иммунолог.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Надевайте перчатки, чтобы скопившаяся пыль и ее компоненты не попадали на кожу, потому что если она на коже останется, то она с кожным салом смешивается. И опять уже начинается аллергическая реакция.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как украсить елку безопасно для домашнего питомца. По словам эксперта, для животных опасен "дождик", а также стеклянные и пластиковые игрушки, которые собака может достать. Кроме того, специалист рекомендует отказаться от мишуры, так как животное может ее проглотить, что может стать причиной закупорки пищеварительного тракта. Голубев рассказал, что елку стоит украсить игрушками из натуральных материалов – шелка, дерева, шерсти, бумаги и папье-маше.

