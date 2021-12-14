Нутрициолог предупредила об опасности популярной новогодней закуски

Фото: Ведомости/ТАСС/Евгений Разумный
Россиянам сообщили об опасности шпротов. Об этом рассказала нутрициолог Анна Четверикова в интервью РИА Новости.
По словам специалиста, сейчас шпроты делаются из обычной каспийской тюльки, салаки, молоди сельдей и другой мелкой рыбы.
"Это продукт копчения – сочетание термообработки продукта и обработки его древесным дымом, а что это значит? А это значит – очень вредно", – предупредила Четверикова.
Эксперт отметила, что шпроты могут содержать в себе опасный канцероген – бензапирен. В свою очередь, наличие данного вещества в организме способно оказывать влияние на геном клетки.
"При условии, что пользы в шпротах очень мало, так еще у них и очень высокая калорийность – 363 ккал на 100 граммов, жиров – 32.4, а белков – 17.4", — продолжила специалист.
Четверикова подчеркнула, что шпроты также содержат добавочную соль.
"Современный человек перебарщивает с солью. Врачи установили, что суточная потребность в соли – 5 граммов (одна чайная ложка), все что больше – вредно и может привести к печальным последствиям", – подытожила нутрициолог.
Ранее нутрициолог Айгуль Фазлыева призвала избегать перед сном продуктов с высоким гликемическим индексом. По словам эксперта, такая пища мешает быстро заснуть и уже через час после употребления вновь будоражит аппетит.
В частности, перед сном нельзя есть сладкие фрукты, жареный картофель, белый рис, выпечку, белый хлеб, печенье и другие сладости. Кроме того, необходимо избегать газированных напитков, фруктовых соков и пива – они провоцируют высокий выброс инсулина в кровь.
Как выбрать вкусные шпроты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: