Нутрициолог предупредила об опасности популярной новогодней закуски

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Россиянам сообщили об опасности шпротов. Об этом рассказала нутрициолог Анна Четверикова в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, сейчас шпроты делаются из обычной каспийской тюльки, салаки, молоди сельдей и другой мелкой рыбы.

"Это продукт копчения – сочетание термообработки продукта и обработки его древесным дымом, а что это значит? А это значит – очень вредно", – предупредила Четверикова.

Эксперт отметила, что шпроты могут содержать в себе опасный канцероген – бензапирен. В свою очередь, наличие данного вещества в организме способно оказывать влияние на геном клетки.

"При условии, что пользы в шпротах очень мало, так еще у них и очень высокая калорийность – 363 ккал на 100 граммов, жиров – 32.4, а белков – 17.4", — продолжила специалист.

Четверикова подчеркнула, что шпроты также содержат добавочную соль.

"Современный человек перебарщивает с солью. Врачи установили, что суточная потребность в соли – 5 граммов (одна чайная ложка), все что больше – вредно и может привести к печальным последствиям", – подытожила нутрициолог.

Ранее нутрициолог Айгуль Фазлыева призвала избегать перед сном продуктов с высоким гликемическим индексом. По словам эксперта, такая пища мешает быстро заснуть и уже через час после употребления вновь будоражит аппетит.

В частности, перед сном нельзя есть сладкие фрукты, жареный картофель, белый рис, выпечку, белый хлеб, печенье и другие сладости. Кроме того, необходимо избегать газированных напитков, фруктовых соков и пива – они провоцируют высокий выброс инсулина в кровь.