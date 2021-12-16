Москвичам напомнили о запрете на распитие алкоголя и запуск фейерверков в лесопарках

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Инспекторы Мосприроды будут работать во время новогодних праздников в усиленном режиме, чтобы пресекать нарушения, сообщил РИА Новости глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Он напомнил жителям столицы, что на особо охраняемые природные территории нельзя заезжать на автомобилях, там запрещено запускать фейерверки, пить алкоголь, разводить открытый огонь и мусорить.
По его словам, у каждого входа в парк есть информационные стенды, на которых говорится об ограничениях на особо охраняемых природных территориях.
Кульбачевский рассказал, что чаще всего граждане заезжают в природные парки на личном транспорте, что является нарушением. Он подчеркнул, что зимой, как и в любое другое время года, запрещено разводить открытый огонь и использовать мангалы вне специальных площадок, оставлять мусор, а также наносить вред норам животных.
Глава ведомства отметил, что громкие звуки и яркие вспышки, особенно в темное время суток, являются фактором беспокойства и стресса для диких животных, поэтому фейерверки и пиротехника запрещены. Кроме того, их использование может привести к гибели мелких птиц и млекопитающих.
"Даже безобидные хлопушки могут напугать лесных обитателей. Кроме того, запуск фейерверков на природных территориях может привести к возникновению пожароопасной ситуации", – сказал Кульбачевский.
В заключение он заметил, что природные территории – это в первую очередь дом для многих краснокнижных зверей, птиц и редких растений, поэтому празднование Нового года не должно стать для них угрозой.
Ранее сообщалось, что цены на пиротехнику в России могут значительно вырасти перед Новым годом. Вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин рассказал, что на многие наименования цены уже увеличились.
Самошин подчеркнул, что такая тенденция обусловлена ростом мировых цен на материалы, в частности металлы, бумагу и дерево, а также увеличением затрат китайских компаний, которые являются основными поставщиками пиротехники в мире, на сертификацию продукции, оборудование складов, аттестацию и страхование сотрудников.
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