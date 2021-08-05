Эксперт объяснила, в какой одежде лучше не появляться в городе и почему

Повседневной одеждой москвичей давно стали джинсы и кроссовки. Горожане ходят так на работу и даже в театр. Выясняем, изменились ли сейчас нормы этикета относительно будничной и нарядной одежды.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин



Сланцы – вне закона

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова утверждает, что в городе, согласно науке о хорошем тоне и дресс-кодам, следует выглядеть элегантно. Это касается в том числе и общественного транспорта.

"Если говорить про эталон, то мужчинам не рекомендуется ходить в городе в шортах. Лучше выбрать брюки из легкой ткани. Майки тоже под запретом. Футболка – поло или сорочка, вот что носит элегантный современный молодой человек. Появляться в шортах можно только в курортных городах", – пояснила эксперт.

Что касается обуви, Холгова уверена: сланцы в мегаполисе также не подойдут для прогулки. А с легкими брюками желательно надевать мокасины или слиперы.

Эксперт отметила, что, согласно нормам этикета, не существует хорошей или плохой одежды, а есть та, которая соответствует или не соответствует характеру мероприятия. На это утверждение, по мнению специалиста, и следует ориентироваться прежде всего при выборе гардероба.

Театралам на заметку

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В последнее время для походов в театр москвичи все чаще выбирают джинсы и кроссовки. По словам эксперта, джинсы – это прогулочный дресс-код, даже не кэжуал, как многие думают.

"По-хорошему, в них и в офисы серьезных компаний приходить нельзя, а в театр тем более. Если собрались на спектакль в будние дни после работы, то мужчина может остаться в костюме, а дама – в костюме, платье или блузке с юбкой. Когда идем на спектакль из дома, выбор одежды зависит от степени грандиозности мероприятия. На громкие премьеры даме уместно прийти в вечернем платье, а мужчине – в смокинге", – посоветовала Холгова.

Если спектакль не предполагает торжественного внешнего вида, то кавалер, по мнению эксперта, может посетить театр в пиджачной паре (когда пиджак и брюки не являются костюмом), а дама – в коктейльном платье или нарядном костюме.



Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу В холодное время года женщинам в театре необходима сменная обувь. Нельзя сочетать коктейльное платье с ботильонами или сапогами. Мнение о том, что переобуваться в театре, – дурной тон, не более чем миф.

Мужчинам же она рекомендовала надевать классические туфли – оксфорды или дерби либо монки или слиперы, но никак не кроссовки или кеды.

Собеседница Москвы 24 обратила внимание на то, что рюкзаки в театре тоже неуместны. Лучше приходить в культурное заведение с элегантными сумками или клатчами. По мнению специалиста, те люди, которые не придерживаются норм этикета, напрасно лишают себя удовольствия прийти куда-то красиво одетыми.

Спортивный интерес

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Негласные правила существуют и для других общественных мест. Например, по словам Альбины Холговой, магазины и поликлиники исключают излишнее оголение.

"Шорты и майки здесь не к месту. Короткие женские топы, оголяющие живот, этикетом не одобряются, как и спортивные костюмы. В такой одежде можно ходить только в спортзал или на пляж", – подчеркнула эксперт.



А вот с ресторанами, по мнению специалиста, все не так просто. Есть заведения, в которых можно появиться в вечернем платье, а есть те, где это недопустимо. Поэтому собеседница Москвы 24 советует ориентироваться на концепцию заведения.

Кроме того, даже для детских праздников, по словам эксперта, существует дресс-код, который обычно указывают в приглашении.



Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Если такой отметки нет, то ориентируемся на место и на время. На дачу в полдень, чтобы отпраздновать день рождения ребенка, мужчинам можно прийти в поло и легких брюках, а дамам – в летних платьях или надеть топ и элегантные летние брюки.

Если же подобный праздник пройдет в пафосном ресторане вечером, то тут уже, по ее мнению, уместны коктейльные платья для дам и костюмы или пиджачные пары для джентльменов.