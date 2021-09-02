Эксперты рассказали, как подружиться со скандальными соседями

У соседей по дому много поводов для взаимной ненависти – грязь и мусор в подъезде, громкий ремонт в выходные дни, шумные вечеринки. Все это не прибавляет спокойствия. Рассказываем, как ужиться под одной крышей с людьми, которые нарушают покой и сон.



Вся надежда на пирог

Дом перестает быть крепостью, когда пребывание в нем сопряжено с негативом от общения с токсичными соседями. По словам психолога-психотерапевта Олеси Маряевой, неспроста считается, что хорошие соседи иногда важнее хороших родственников.

"В объявлениях о продаже жилой недвижимости нередко можно встретить фразу: "Продаю не квартиру, а замечательных соседей". Если же в этом плане не повезло, то никакой красивый ремонт и благоустроенный двор уже не будут радовать", – пояснила специалист.

Люди надеются выйти из непростой ситуации, обратившись за поддержкой в соответствующие органы, но это не всегда помогает. Порой разбирательства приносят еще больше проблем от обозленных и нерадивых соседей. Форумы кипят возмущением, а жертвы соседских войн дают друг другу советы, не оставляющие никаких шансов сохранить свое человеческое достоинство. Как правило, ничем хорошим это не заканчивается.

Поэтому психолог рекомендовала для начала спокойно оценить обстановку и попробовать найти мирное решение. Если соседи сверху громко двигают стульями, то можно, например, купить наклейки на ножки мебели, испечь пирог, зайти к ним и по-человечески поговорить. Возможно, эти жильцы даже не догадываются о том, что доставляют кому-то беспокойство, а вы не знаете, что проблему можно так легко решить. С помощью пирога и улыбки многое можно исправить, потому что люди в большинстве своем адекватны и любят, когда царят мир и дружба.





Олеся Маряева психолог-психотерапевт Так устроен человек – многим безразлично, что испытывают посторонние. А вот тех, с кем иногда перекидываешься парой вежливых фраз или обмениваешься печеньем на праздники, уже не назовешь незнакомцами.

Маряева также посоветовала поближе познакомиться и с любителями громкой музыки. Наверняка в следующий раз, включая колонки, они вспомнят о том, что за стеной кто-то любит тишину и спокойствие.

Защищает закон

Если же по-доброму решить вопрос не получается, а управляющая компания и контролирующие органы не справляются, то легче переехать, чем вечно жить на поле битвы и каждый день нести потери – материальные и моральные. Психотерапевт ставит здоровую нервную систему, крепкий сон, чистоту и комфорт выше возможных неудобств от переезда.

А вот правозащитники уверены, что за покой и порядок в родном доме можно и нужно бороться. Юрист Евгения Квартальнова подчеркнула, что терпеть неприятности нельзя, более того, закон на вашей стороне.





Евгения Квартальнова юрист Если договориться по-доброму не получилось, то подключайте полицию, чтобы зафиксировать нарушение. Против любителей тревожить покой соседей может сработать коллективная жалоба с требованием о воздействии на нарушителей тишины и порядка. С ней можно обратиться в управляющую компанию либо ТСЖ.

Если постоянный шум за стеной или клубы сигаретного дыма, попадающие в вашу квартиру, доставляют вам моральные и физические страдания, то эксперт рекомендует обратиться в прокуратуру с заявлением о проведении проверки. По ее итогам нарушители могут быть привлечены к ответственности. Для этого нужно обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда.

Более суровой мерой воздействия на проблемных соседей является их выселение. Но этим занимаются только судебные органы при определенных условиях. Так, жилье должно находиться в соцнайме либо в собственности, но использоваться не по назначению. Нужно учесть, что нарушения должны быть систематическими. Другие меры воздействия на недобросовестных жильцов не имеют должного эффекта.

Имеем право

Негативную реакцию соседей часто вызывают бытовые проблемы. Москвичи возмущаются, когда люди, проживающие в одном доме, не убирают на общей площадке, оставляют в проходе велосипеды, коляски, а иногда и мешки со строительным мусором.

В таких случаях следует указать им на ущемление прав других жильцов. Своими действиями они нарушают пожарные и санитарные нормы. Чтобы приструнить нарушителей порядка, придется обращаться в управляющую компанию, Роспотребнадзор или пожарную инспекцию.

Бывают ситуации, когда добропорядочным жильцам досаждают не только люди, живущие по соседству. Порой ужас на весь дом наводят собаки, хозяева которых нарушают правила содержания животных.

"Питомцы должны быть под надзором собственника. Если он допускает, например, самовыгул пса, то это может стать поводом обращения к участковому", – пояснила эксперт.

В том случае если полицейский бездействует, юрист посоветовала подавать жалобу в прокуратуру.