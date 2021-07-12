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Эксперт объяснил, почему опасно спать без штор

До фонаря: почему москвичи отказываются от штор и чем это опасно
общество

Кто-то наглухо задергивает плотные шторы, а другие любят, когда в окно заглядывают звезды и луна. Мы выясняли, почему на ночь надо занавешивать окна.

Фото: depositphotos/choreograph

Свет в окне

Москвичи все чаще отказываются от штор и жалюзи, как когда-то отказались от глажки постельного белья, считая, что это целесообразно. Традиционные занавески по-прежнему красуются на окнах первых этажей и там, где дома стоят впритык и есть опасность попасться на глаза любителям чужих тайн. А на верхних этажах многоквартирных домов горожане после ремонта уже даже не вешают карнизы. По мнению штороненавистников, вид из окон – это лучший предмет интерьера в квартире, а текстильные пылесборники давно пора отправить на свалку истории.

Между тем специалисты утверждают, что здоровый сон возможен лишь в темном помещении. Только при отсутствии света вырабатываются кортизон и мелатонин, помогающие сохранить молодость и здоровье. На выработку нужных гормонов влияют даже незначительные источники освещения вроде гаджетов и телевизоров, что уж говорить о фонарях и соседних окнах, а также о лунном свете.

По словам психолога Эльдара Осипова, здоровый сон играет ключевое значение для восстановления многих ресурсов организма: это касается и обмена веществ, и мышечной системы, и функций мозга.

Фото: depositphotos/ufabizphoto

Лучше меньше, да лучше

Много лет ведутся дискуссии о продолжительности сна. Специалисты нашли взаимосвязь между качественным ночным отдыхом и временем, которое требуется для него. Психолог отмечает, что здоровый сон – это прохождение нескольких стадий (фаз), которые важны для организма. Для их нормального, неотсроченного прохождения требуются условия, способствующие погружению в каждую фазу сна своевременно.

Внешние сенсорные раздражители – свет, звуки, некомфортная температура воздуха – как бы "выхватывают" человека из процесса засыпания или перехода к очередной фазе сна и заставляют организм почти заново запускать процесс погружения в нужное состояние. Таким образом, время, необходимое для качественного прохождения всех фаз, увеличивается.
Эльдар Осипов
психолог

В случае если человек, учитывая все риски, не выделяет много часов на сон, то качество ночного отдыха снижается и ресурсы организма не восстанавливаются в должной мере. Отсроченное погружение в определенную фазу сна увеличивает общее время, необходимое для полноты процесса.

В наши дни, когда каждая минута на счету, люди не могут себе позволить тратить на ночной отдых много времени. Поэтому не самый продолжительный, но более качественный сон в кромешной темноте гораздо выигрышнее дремоты в комнате, в которую проникают лучи утреннего солнца или светит ночной фонарь.

Фото: depositphotos/focuspocusltd

Темнота – друг молодежи

"Во сне человек растет", – говорили наши родители и были совершенно правы. Выработка мелатонина, отвечающего за хороший сон, дневную активность и правильный обмен веществ, особенно важна в детские годы, во время активного роста и формирования организма. Поскольку этот гормон вырабатывается в темноте, а при свете его "производство" тормозится, детям рекомендуется ночью спать без источников освещения. А задергивать шторы и создавать полумрак хорошо уже даже за час до отхода ко сну, чтобы ребенок настроился на отдых. Если малыш боится темноты, то его можно убаюкать при свете ночника, который необходимо выключить, как только карапуз заснет.

Внешние раздражители негативно сказываются и на качестве сна школьников, для которых ночной отдых важен, чтобы днем активно работать, усваивая множество новых знаний. По словам психолога, есть данные о связи сна и мнемических процессов, то есть всего, что касается памяти, процесса переработки и усвоения информации.

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