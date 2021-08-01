Юрист объяснил, куда жаловаться на автомобилистов, которые громко слушают музыку

Дома и стены не помогают, если со двора доносится громкая музыка, мешающая удаленной работе взрослых или отдыху детей. Мы выясняли, как поступить, когда права горожан нарушаются неуважительным поведением любителей децибелов.



Языком закона

Юрист Борис Винник отмечает, что все чаще жители многоквартирных домов жалуются на невежливых автомобилистов, громко слушающих музыку в своей машине не только днем, но и по ночам. По словам эксперта, нормальным уровнем шума для человека является отметка в 40–60 децибелов – это шум разговорной речи. Например, грохот автомагистрали равняется 60–90 децибелам.

"Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52231-2004 устанавливает предельный шум, который может производить автомобиль, на довольно высоком уровне – в 96 децибелов. Этот шум включает в себя не только звуки работы двигателя, но и шум от выхлопной трубы, а также шум, доносящийся из салона машины, и шум автомобильной сигнализации", – комментирует эксперт.

Юрист обращает внимание на то, что на федеральном уровне допустимый предел шума регулируется Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.2645-10.

"Этот документ устанавливает максимальный уровень городского шума в пределах 55 децибелов днем и 45 децибелов ночью (в период с 23:00 до 07:00). Ответственность за нарушение предписаний установлена в статье 6.4 Кодекса административных правонарушений РФ – для граждан это штраф от 500 до 1 000 рублей. А в Москве такой штраф составляет от 1 000 до 2 000 рублей", – говорит Борис Винник.

Эксперт напоминает, что в столице уровень шума регулируется Законом города Москвы от 12 июля 2002 года № 42. Показатели городского шума также не должны превышать 55 децибелов днем и 45 децибелов ночью (в период с 23:00 до 07:00).

Кому жаловаться

По рекомендации юриста, если ночью или днем вы услышали громкий шум, который мешает вам спать или заниматься своими делами, раздражает и выводит вас из равновесия, у вас есть два пути решения.

"Первый вариант – вызвать полицию. Полицейские должны сделать выговор нарушителю, заставить его прекратить противоправные действия и составить протокол об административном правонарушении. Сразу по приезде наряда уточните должности сотрудников, звания и фамилии – эти данные понадобятся вам в случае отказа полицейских составлять протокол об административном нарушении или их халатном поведении", – комментирует эксперт.



При отказе, по словам Бориса Винника, вы можете написать жалобу в прокуратуру. Юрист называет такое обращение действенным методом, чтобы заставить полицейских выполнять свои обязанности.

Борис Винник рекомендует все происходящее фиксировать на свой телефон, поскольку, по его словам, данные видеоматериалы будут являться доказательством и административного правонарушения, и бездействия полиции, если таковое будет иметь место.

Взываем к совести

По словам юриста, второй вариант действий человека, чье спокойствие было нарушено нежелательным шумом, – попробовать договориться с нарушителями порядка. Эксперт предостерегает, что в данной ситуации существует риск возникновения конфликта. Поэтому общаться с невоспитанными людьми следует спокойно, без оскорблений, не повышая голос.

"Если нарушители не слушают вас, угрожают, то немедленно вызывайте сотрудников полиции и фиксируйте все на свой телефон. Если вам угрожали убийством или причинили вред здоровью – это уже уголовно наказуемое деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность", – говорит Борис Винник.

В данном случае юрист советует неравнодушному гражданину составить заявление в полицию в письменном виде. К заявлению следует приложить все имеющиеся аудио- и видеозаписи фиксации правонарушения.

