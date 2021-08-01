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Общество

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Юрист объяснил, куда жаловаться на автомобилистов, которые громко слушают музыку

Шум и хам: куда жаловаться на тех, кто громко слушает музыку в машине
общество

Дома и стены не помогают, если со двора доносится громкая музыка, мешающая удаленной работе взрослых или отдыху детей. Мы выясняли, как поступить, когда права горожан нарушаются неуважительным поведением любителей децибелов.

Фото: depositphotos/ognennaja

Языком закона

Юрист Борис Винник отмечает, что все чаще жители многоквартирных домов жалуются на невежливых автомобилистов, громко слушающих музыку в своей машине не только днем, но и по ночам. По словам эксперта, нормальным уровнем шума для человека является отметка в 40–60 децибелов – это шум разговорной речи. Например, грохот автомагистрали равняется 60–90 децибелам.

"Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52231-2004 устанавливает предельный шум, который может производить автомобиль, на довольно высоком уровне – в 96 децибелов. Этот шум включает в себя не только звуки работы двигателя, но и шум от выхлопной трубы, а также шум, доносящийся из салона машины, и шум автомобильной сигнализации", – комментирует эксперт.

Юрист обращает внимание на то, что на федеральном уровне допустимый предел шума регулируется Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.2645-10.

"Этот документ устанавливает максимальный уровень городского шума в пределах 55 децибелов днем и 45 децибелов ночью (в период с 23:00 до 07:00). Ответственность за нарушение предписаний установлена в статье 6.4 Кодекса административных правонарушений РФ – для граждан это штраф от 500 до 1 000 рублей. А в Москве такой штраф составляет от 1 000 до 2 000 рублей", – говорит Борис Винник.

Эксперт напоминает, что в столице уровень шума регулируется Законом города Москвы от 12 июля 2002 года № 42. Показатели городского шума также не должны превышать 55 децибелов днем и 45 децибелов ночью (в период с 23:00 до 07:00).

Кому жаловаться

По рекомендации юриста, если ночью или днем вы услышали громкий шум, который мешает вам спать или заниматься своими делами, раздражает и выводит вас из равновесия, у вас есть два пути решения.

"Первый вариант – вызвать полицию. Полицейские должны сделать выговор нарушителю, заставить его прекратить противоправные действия и составить протокол об административном правонарушении. Сразу по приезде наряда уточните должности сотрудников, звания и фамилии – эти данные понадобятся вам в случае отказа полицейских составлять протокол об административном нарушении или их халатном поведении", – комментирует эксперт.

Фото: depositphotos/LanaStock

При отказе, по словам Бориса Винника, вы можете написать жалобу в прокуратуру. Юрист называет такое обращение действенным методом, чтобы заставить полицейских выполнять свои обязанности.

Борис Винник рекомендует все происходящее фиксировать на свой телефон, поскольку, по его словам, данные видеоматериалы будут являться доказательством и административного правонарушения, и бездействия полиции, если таковое будет иметь место.

Взываем к совести

По словам юриста, второй вариант действий человека, чье спокойствие было нарушено нежелательным шумом, – попробовать договориться с нарушителями порядка. Эксперт предостерегает, что в данной ситуации существует риск возникновения конфликта. Поэтому общаться с невоспитанными людьми следует спокойно, без оскорблений, не повышая голос.

"Если нарушители не слушают вас, угрожают, то немедленно вызывайте сотрудников полиции и фиксируйте все на свой телефон. Если вам угрожали убийством или причинили вред здоровью – это уже уголовно наказуемое деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность", – говорит Борис Винник.

В данном случае юрист советует неравнодушному гражданину составить заявление в полицию в письменном виде. К заявлению следует приложить все имеющиеся аудио- и видеозаписи фиксации правонарушения.

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