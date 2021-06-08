Жители Патриарших прудов жалуются на детей-попрошаек, атакующих дорогие машины

Жители Патриарших прудов жалуются на детей-попрошаек, которые подбегают к дорогим машинам и просят у водителей деньги. По мнению некоторых горожан, район стал превращаться в привокзальную площадь. Рассказываем, что происходит в центре столицы и как бороться с попрошайками.



За милостыней в "Гелендваген"

На Патриарших прудах заметили детей-попрошаек

Видео с ребенком, бегущим за дорогими машинами и буквально цепляющимся за дверь авто, появилось в районных группах Патриарших прудов в соцсетях. На кадрах запечатлено, как темноволосый мальчик запрыгивает на порог "Гелендвагена" и едет вместе с ним, выпрашивая у водителя деньги. Позже он бежит за другой машиной, проделывая все то же самое.

"Район превращается в привокзальную площадь. Вот так дети-попрошайки атакуют проезжающие авто", – негодуют местные жители под постом с видео. Пользователь под именем Юлия заявила, что уже не первый раз видит этого мальчика за подобным занятием. "Это же патриковский попрошайка. Тусит тут с начала лета, по всем ресторанам побирается", – написала девушка.

Другие очевидцы также рассказали, что, кроме мальчика, они видели еще и девочку, выпрашивающую деньги у водителей таким же образом на Цветном бульваре.

Пока таких детей замечено только двое, нельзя говорить о ситуации как о целом явлении детского попрошайничества, однако стоит принять меры, считает депутат Мосгордумы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Об этом он рассказал Москве 24.





Евгений Герасимов председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Если двое таких по Москве – это еще не типично. Но я считаю, что в этой ситуации нужно, чтобы среагировали правоохранители и доставили их в органы опеки. Чтобы понять, откуда эти дети, из каких семей и каким образом они здесь оказались.

Герасимов подчеркнул, что людям, которые видят подобные нарушения, необходимо сообщать об этом в полицию, а не предпринимать действия самостоятельно. "Кроме полиции, доставлять детей в органы опеки никто не имеет права", – отметил депутат, добавив, что в органах выяснят, есть ли у ребят родители, и примут необходимые меры.



Что грозит за попрошайничество

Юрист Анастасия Тюняева рассказала Москве 24, что в российском законодательстве напрямую не предусмотрено наказание за попрошайничество. Однако опосредованно такие действия наказуемы, согласно статье 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий").

"Здесь предусмотрена ответственность не за сам факт попрошайничества, а за вовлечение несовершеннолетнего в это действие. Если это делают дети, необходимо найти того, с чьей подачи они начинают это делать", – пояснила эксперт.





Анастасия Тюняева юрист За вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество взрослому грозит до 4 лет лишения свободы. Если вовлекают родители, педагог или лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию ребенка, то срок лишения свободы увеличивается до 5 лет.

Кроме того, если взрослый заставляет ребенка заниматься попрошайничеством с применением насилия или угрозы, то он может получить от 2 до 6 лет лишения свободы, отметила юрист.

При этом, по словам Тюняевой, к данной статье есть примечание. Согласно ему, от наказания освобождаются родители, вовлекшие в попрошайничество ребенка, если семья находится в тяжелой жизненной ситуации: им негде жить и нет средств к существованию.

"Тогда фактически они не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Но это нужно еще доказать", – объяснила Тюняева, добавив, что к родителям может быть применима другая статья.





Анастасия Тюняева юрист Статья 156 УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, она достаточно часто применяется. К ней могут быть привлечены родители или опекуны, в обязанности которых вменено, что они должны заниматься ребенком.



Кроме того, юрист сообщила, что, если ребенку исполнилось 16 лет, он может быть привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП). В этом случае грозит штраф до тысячи рублей или административный арест на 15 суток. Для применения этой статьи нужно доказать, что действия носили оскорбительный характер, сопровождались нецензурной бранью или порчей имущества (например, поцарапана машина), заключила эксперт.