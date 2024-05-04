04 мая, 21:23Происшествия
Сигнал ракетной опасности прозвучал в Белгородской области
Фото: 123RF/dba87
Жителей Белгорода и Белгородского района предупреждали о ракетной опасности. Глава региона Вячеслав Гладков обратился к гражданам в телеграм-канале.
"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", – говорилось в его публикации.
Губернатор также попросил спуститься в укрытие тех, кто пребывал на улице.
В настоящее время сигнал тревоги отменили.
Днем в субботу, 4 мая, в регионе уже звучало предупреждение о ракетной опасности. Через некоторое время его отменили.
Позже российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью.
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