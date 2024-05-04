В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

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Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, он попросил спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Позже сигнал отменили.

Утром Вооруженные силы Украины атаковали село Вергилевка и поселок Красное в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. В результате их падения с последующей детонацией никто не пострадал. Между тем, в Вергилевке были выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. В Красном поврежден инфраструктурный объект связи.

Накануне в регионе объявляли опасность атаки БПЛА. Спустя несколько часов предупреждение было отменено.

Кроме того, в ночь на 3 мая средства ПВО России сбили шесть украинских дронов над Белгородской областью и Крымом. Как рассказали в Минобороны РФ, противник использовал БПЛА самолетного типа. Над Белгородской областью ликвидировали пять беспилотников, над Крымским полуостровом – один.