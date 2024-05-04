04 мая, 12:42 (обновлено 04.05.2024 13:07)Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Фото: 123RF/vershininphoto
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Он призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, он попросил спуститься в укрытие или иное безопасное место.
Позже сигнал отменили.
Утром Вооруженные силы Украины атаковали село Вергилевка и поселок Красное в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. В результате их падения с последующей детонацией никто не пострадал. Между тем, в Вергилевке были выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. В Красном поврежден инфраструктурный объект связи.
Накануне в регионе объявляли опасность атаки БПЛА. Спустя несколько часов предупреждение было отменено.
Кроме того, в ночь на 3 мая средства ПВО России сбили шесть украинских дронов над Белгородской областью и Крымом. Как рассказали в Минобороны РФ, противник использовал БПЛА самолетного типа. Над Белгородской областью ликвидировали пять беспилотников, над Крымским полуостровом – один.
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