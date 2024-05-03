Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал регионального МЧС.

"РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны",– указано в сообщении.

Аналогичное предупреждение опубликовала и мэрия Белгорода.

Ранее сообщалось, что ПВО России уничтожила БПЛА Вооруженных сил Украины над территорией Крымского полуострова. По данным оборонного ведомства, попытку атаки со стороны украинских военных пресекли около 18:30 по московскому времени 2 мая.