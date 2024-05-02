Средства ПВО РФ сбили украинский БПЛА над территорией Крыма

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 18:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ПВО России сбила два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Как указали в Минобороны России, атаки украинских военных были пресечены 2 мая с 16:40 до 17:05.

До этого также стало известно, что силы ПВО РФ ликвидировали за ночь 12 дронов ВСУ над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областей и Краснодарским краем.