Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской и Белгородской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Угроза опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена на территории Воронежской и Белгородской областей. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм-канале и пресс-служба МЧС Белгородской области.

О попытках атак беспилотников не сообщалось.

Ранее ПВО России уничтожила БПЛА Вооруженных сил Украины над территорией Крымского полуострова.

До этого силы ПВО РФ ликвидировали в ночь на 2 мая 12 дронов ВСУ над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областей и Краснодарским краем.

