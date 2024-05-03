Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 05:23

Происшествия

Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской и Белгородской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Угроза опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена на территории Воронежской и Белгородской областей. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм-канале и пресс-служба МЧС Белгородской области.

О попытках атак беспилотников не сообщалось.

Ранее ПВО России уничтожила БПЛА Вооруженных сил Украины над территорией Крымского полуострова.

До этого силы ПВО РФ ликвидировали в ночь на 2 мая 12 дронов ВСУ над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областей и Краснодарским краем.

ВС РФ уничтожил командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика