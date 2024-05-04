04 мая, 22:27Общество
Порывистый ветер ожидается в Москве предстоящей ночью
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жителей столицы предупредили об усилении ветра в ночь на воскресенье, 5 мая. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и в воскресенье, 5 мая, в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице", – отмечается в публикации.
Прошлой ночью в Москве и области зафиксировали первые майские заморозки. Так, минимальная температура на базовой станции составила минус 0,8 градуса.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепление наступит ближе к 10 мая.
Дожди ожидаются в столичном регионе 5 мая