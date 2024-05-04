Порывистый ветер ожидается в Москве предстоящей ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей столицы предупредили об усилении ветра в ночь на воскресенье, 5 мая. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и в воскресенье, 5 мая, в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице", – отмечается в публикации.

Прошлой ночью в Москве и области зафиксировали первые майские заморозки. Так, минимальная температура на базовой станции составила минус 0,8 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепление наступит ближе к 10 мая.

