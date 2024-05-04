Первые майские заморозки зафиксировали в московском регионе в ночь на субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первые майские заморозки зафиксировали в столичном регионе в субботу ночью, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, минимальная температура на базовой станции Москвы составила минус 0,8 градуса. В то же время в центре столицы, на Балчуге, заморозков не было, там температура прошедшей ночью не опускалась ниже +3,4 градуса. Между тем, в Тушине было 1,3 градуса ниже нуля, а в Бутове 2,9 градуса мороза

На территории Подмосковья холоднее всего было в Электростали, там температура опустилась до минус 4,6 градуса, в Серебряных Прудах похолодало до минус 4,7 градуса, а в Черустях температура упала до минус 6,2 градуса.

Синоптик заверил, что предстоящей ночью заморозков в столичном регионе не будет, однако до конца первой декады мая они еще вернутся.

Леус сообщил, что в субботу, 4 мая, в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 14 градусов.

Погоду в городе начал формировать холодный скандинавский антициклон, однако в течение дня управление синоптической ситуацией в регионе постепенно перейдет к приближающемуся с северо-запада теплому атмосферному фронту.

В начале дня осадков не будет, а вечером местами на севере и западе Московской области могут пройти небольшие дожди. Столбики термометров в Москве покажут 12–14 градусов тепла, в Подмосковье – 10–15 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4–9 метров в секунду.

Тем временем Екатеринбург накрыл снегопад. Из-за метели в уральской столице снег толстым слоем покрыл уже зеленые газоны, а на автомобильных дорогах и тротуарах образовались снежные каши. Из-за понижения температуры до отрицательных значений на дорогах образовалась гололедица и снежный покров.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщал, что заморозки в Москве отступят после 10 мая. До этого температура воздуха будет ниже нормы на пять градусов. Потепление ожидается в городе с 11–12 мая.

В свою очередь, начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин уточнил, что заморозки в Московском регионе не повлияют на цветение растений. Он пояснил, что в процессе эволюции они приспособились к подобным неожиданностям.

