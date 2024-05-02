Эксперт Кунафин: предстоящие заморозки в Москве не повлияют на цветение растений

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Похолодание, которое ожидается в Москве в конце недели, не скажется негативно на растениях и животных. Об этом сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

По словам специалиста, похолодание не скажется на состоянии растений и животных, поскольку в процессе длительной эволюции они приспособились к погодным неожиданностям.

"Возможно, произойдет некоторый отпад цветков у растений, что не критично, так как процесс цветения у московской флоры не ограничивается одним днем", – цитирует Кунафина Агентство "Москва".

Ранее замглавы ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков предупредил, что в ночь на 4 мая температура воздуха в Москве опустится до нуля градусов, в Подмосковье – до -3 градусов. В ночь на 6 мая в столице ожидается до -2 градусов. По словам эксперта, похолодание в Московский регион пришло с Баренцева моря.

