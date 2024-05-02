Синоптик Цыганков предупредил о возможных заморозках в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Слабые заморозки ожидаются в ближайшие даты в Москве, предупредил замглавы ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков. Его цитирует RT.

Эксперт объяснил, что похолодание в столицу пришло с Баренцева моря.

"Аномалия идет по Приволжскому округу, Уралу. Сегодня – 12–14 градусов, ветер северный. Ночью – 1–3 градуса, по области заморозки. Днем завтра – 8–10 градусов, ночь на 4 мая будет самой холодной. В центре Москвы – 0–2 градуса, по области – до минус 3 градусов", – уточнил он.

Синоптик спрогнозировал небольшой дождь в субботу, 4 мая. По его словам, дневная температура будет колебаться в диапазоне от 12 до 14 градусов.

В ночь на воскресенье, 5 мая, в городе ожидается от 4 до 6 градусов, днем воздух прогреется до 8–13 градусов. При этом в ночь на понедельник, 6 мая, температура будет от минус 2 до 3 градусов, а днем – от 6 до 11 градусов, добавил Цыганков.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила об апрельской погоде в первой декаде мая. Она отметила, что холодный воздух проникнет в центр европейской части России 5 мая, в тот же день погода отметится дождем.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин заявил, что тепло вернется в Москву после 10 мая. Он уточнил, что до 9 мая температура днем будет в районе 10 градусов, но подниматься выше не будет.

