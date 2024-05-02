Синоптик Позднякова пообещала москвичам апрельскую погоду в начале мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура в первой декаде мая будет соответствовать началу апреля, заявила ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"Апрель побаловал жителей столичного региона майским теплом, а начало мая вернет погоду в апрель. Первая декада месяца в Москве и области будет холодной", – объяснила она.

Позднякова подчеркнула, что холодный воздух проникнет в центр европейской части России 5 мая, в тот же день погода отметится дождем. Средняя суточная температура в этот день будет на 3–4 градуса ниже нормы, добавила она. Затем, по ее словам, начнется перемещение холодного воздуха с Красного моря и "ультраполярное вторжение".

"И здесь осадки пойдут уже смешанной фазы", – указала специалист.

В итоге температура ночью упадет до 3 градусов холода, а днем будет от 5 до 8 градусов. Среднесуточная температура будет на 7 градусов ниже нормы. Позднякова заключила, что дачникам нужно будет позаботиться о высаженных теплолюбивых культурах.

Ранее Позднякова рассказывала, что майские температурные значения в столице превысят климатическую норму. По данным синоптика Александра Ильина, тепло вернется в Москву после 19 мая.