Синоптик Ильин пообещал москвичам потепление после 10 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тепло вернется в Москву после 10 мая, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

Он уточнил, что до 9 мая температура днем будет в районе 10 градусов, но подниматься выше не будет. Прогрев воздуха начнется лишь после пятницы, 10 мая.

"Ближе к середине месяца, с 13 мая, температура снова будет стремиться к 20 градусам выше нуля", – объяснил Ильин.

Ранее специалисты Гидрометцентра РФ рассказали, что в четверг, 2 мая, в столице и Подмосковье ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 12 до 14 градусов, в области – от 10 до 15.

По данным специалиста агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, несмотря на небольшое похолодание, майские температуры в городе превысят климатическую норму.

