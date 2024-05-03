Снегопад прошел в нескольких российских регионах

Снегопад прошел в нескольких субъектах РФ. Так, майский снег могли наблюдать жители Татарстана.

По данным синоптиков, 3 и 4 мая в регионе ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, осадки будут выпадать в виде кратковременных зарядов с существенным ухудшением видимости.

Местных жителей также предупредили об усилении ветра до 15–20 метров в секунду и возможной гололедице. Ночью температура может опуститься до -3 градусов в некоторых районах, а днем – подняться до 8 градусов.

Синоптики считают, что холодная погода с осадками в Татарстане продлится до середины следующей недели. Власти Казани вновь распорядились включить отопление в больницах, школах и детских садах.

Осадки зафиксировали и в Екатеринбурге, откуда пользователи соцсетей выкладывали фотографии крупных белых хлопьев. Кадрами непогоды поделились и жители Красноуральска, Нижнего Тагила, Лесного и Качканара. Снег также выпал в Ульяновской области.



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Эксперты объясняют, что зимние осадки в регионы принес северный циклон с Баренцева моря. Специалисты предупреждают, что его влияние в ближайшее время будет только усиливаться.

Ранее мокрый снег с дождем пошел в Новосибирске. Порывы ветра 2 мая достигали 19 метров в секунду.

