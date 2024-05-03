Синоптик Тишковец: 9 мая в Москве станет самым холодным за последние 25 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самая холодная погода в этом месяце за последние 25 лет ожидается в Москве 9 мая. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха в этот день будет на 10 градусов ниже климатической нормы, что соответствует показателям конца марта. Так, ночью столбики термометров опустятся до минус 3 градусов, а днем поднимутся до 10 градусов. При этом, как он утверждает, 9 мая возможны кратковременные осадки в виде снега и дождя.

"Ветер северо-западных румбов, плотный, 4–9 метров в секунду. Из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице на 3–4 градуса холоднее истинной температуры", – уточнил синоптик.

Тишковец напомнил, что последний раз заморозки в День Победы в Москве наблюдались в 1999 году. Тогда температура понизилась до минус 3,8 градуса. Однако рекорд, по его словам, был зафиксирован в 1918 году, когда термометр остановился на отметке в минус 5,6 градуса.

Ранее Тишковец заявил, что холодная погода с заморозками ожидается в столичном регионе на следующей неделе. По его словам, ночью и утром 5 мая, ближе к Пасхе, прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Так, ночью столбики термометров опустятся до четырех градусов, а днем поднимутся до 10 градусов.

