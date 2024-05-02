Синоптик Тишковец предупредил москвичей о надвигающейся волне похолодания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Холодная погода с возможными заморозками ожидается в столичном регионе на следующей неделе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, ночью и утром 5 мая, ближе к Пасхе, прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Как он утверждает, ночью столбики термометров опустятся до плюс четырех градусов, а днем – поднимутся до плюс 10 градусов.

Ранее замглавы ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков предупредил, что в ночь на 4 мая температура воздуха в Москве опустится до нуля градусов, а в Подмосковье – до минус трех градусов. Также, по его словам, в ночь на 6 мая в столице ожидается до минус двух градусов. Он добавил, что похолодание пришло в город с Баренцева моря.

