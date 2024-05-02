Мокрый снег выпал утром 2 мая в Новосибирске

Видео: телеграм-канал Shot

Мокрый снег с дождем пошел в Новосибирске утром 2 мая. В соцсетях появились видео с осадками.

На улице существенно похолодало, сообщает региональный сайт "Аргументы и факты". В течение дня воздух максимум прогреется до 9 градусов.

Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду, а местами порывы достигнут 19 метров в секунду, говорится в материале.

В Москве температура в первой декаде мая будет соответствовать началу апреля. Ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что первая декада месяца в Москве и области будет холодной.

Позднякова подчеркнула, что холодный воздух проникнет в центр европейской части России 5 мая, в тот же день погода отметится дождем. Средняя суточная температура в этот день будет на 3–4 градуса ниже нормы. Затем, по ее словам, начнется перемещение холодного воздуха с Красного моря и "ультраполярное вторжение".

В итоге температура ночью упадет до 3 градусов холода, а днем будет от 5 до 8 градусов. Среднесуточная температура будет на 7 градусов ниже нормы. Позднякова заключила, что дачникам нужно будет позаботиться о высаженных теплолюбивых культурах.