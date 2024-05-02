02 мая, 06:50Общество
Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве 2 мая
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В четверг, 2 мая, в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 12 до 14 градусов, в области – от 10 до 15 градусов.
Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что майские температурные значения в Москве превысят климатическую норму. Она уточнила, что этот месяц должен пройти без обильных осадков.
Синоптики спрогнозировали похолодание до 11 градусов в Москве 2 мая