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02 мая, 06:50

Общество

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве 2 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 2 мая, в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 12 до 14 градусов, в области – от 10 до 15 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что майские температурные значения в Москве превысят климатическую норму. Она уточнила, что этот месяц должен пройти без обильных осадков.

Синоптики спрогнозировали похолодание до 11 градусов в Москве 2 мая

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