Синоптик Позднякова: майская температура в Москве ожидается выше нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Майские температурные значения в столице превысят климатическую норму, спрогнозировала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Май по всем расчетам ожидается с температурой выше климатической нормы. Количество осадков ожидается около климатической нормы", – передает РИА Новости ее слова.

Этот месяц должен пройти без обильных дождей, уточнила синоптик.

При этом Позднякова предупредила, что в ночь на 4 мая москвичи почувствуют похолодание – ожидается от 3 до 5 градусов, а в некоторых районах Подмосковья возможны слабые заморозки. Днем температура в городе поднимется до 13–15 градусов, добавила она.

Ранее эксперт рассказала, что температурный фон в столице в прошлом месяце превысил норму на 3,9 градуса. Позднякова уточнила, что самая высокая температура была 2 апреля – 23,2 градуса. По ее словам, в Москве выпало 128% месячной нормы осадков.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заявил, что апрель этого года вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Москве.

