Синоптик Леус заявил, что апрель 2024 года вошел в тройку самых теплых в Москве

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Апрель этого года вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Москве, заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Cиноптик отметил, что о точном значении средней температуры можно будет говорить вечером.

"Можно с большой долей уверенности сказать, что она окажется в диапазоне плюс 10,7–10,8 градуса, что ставит московский апрель 2024 года на второе место в ранжированном списке самых теплых апрелей XXI века", – говорится в его публикации.

Если обращаться к данным за всю историю наблюдений в столице, апрель 2024 года займет третье место, уточнил Леус.

По его словам, уходящий месяц превысил норму по температурным показателям на 3,9–4 градуса. Первое место остается за апрелем 2000 года, когда средняя температура составила плюс 11,1 градуса, а второе – за апрелем 2001 года (плюс 11 градусов).

Что касается осадков, эксперт обратил внимание, что в апреле в Москве выпало 129% от месячной нормы – 47,4 миллиметра. Такое количество ставит апрель на седьмую позицию в рейтинге самых влажных, отметил Леус.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила москвичей о слабых заморозках, которые ожидаются в столице в пасхальные выходные.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам комфортную погоду 1 мая. По его словам, ночью температура будет на уровне 7–12 градусов, а днем – около 20 градусов.

