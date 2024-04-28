Кратковременный дождь ожидается в Москве 1 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кратковременный дождь и теплая погода ожидаются в Москве 1 мая. Об этом в беседе с РИА Новости заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее данным, 1-го числа месяца в столице будет от 17 до 22 градусов, что выше нормы. Однако после праздника, 2 мая, ожидается похолодание до 13 и 18 градусов.

Ранее в Гидрометцентре РФ рассказали, что 28 апреля прогнозируется облачная погода с прояснениями и без осадков. Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 15 до 17 градусов, а по области – от 14 до 19 градусов.