Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 13:21

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Позднякова рассказала о погоде летом в Москве

Синоптик рассказала, каким будет лето в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Июнь в столице с вероятностью на 60% будет на градус теплее нормы, которая составляет 17,4 градуса. Об этом сообщила ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"В июле и августе вероятность того, что температура воздуха будет около нормы, составляет 70% и лишь 30% составляет вероятность, что аномалия превысит 1 градус", – уточнила она.

По ее словам, для столичного региона средняя температура июля – 19,8 градуса, а для августа – 17,7 градуса. Кроме того, синоптик уточнила, что вероятность повышения в июле столбиков термометров до 30 градусов достигает 15%.

Позднякова напомнила, что самый продолжительный период жары в Москве был зафиксирован в 2010 году. Тогда, по ее словам, подобная погода наблюдалась в июле на протяжении 22 дней. В прошлом году в столице не было ни одного жаркого июльского дня, уточнила синоптик.

Ранее Позднякова рассказывала, что майские температурные значения в столице превысят климатическую норму. Синоптик Александр Ильин добавил, что тепло вернется в Москву после 19 мая.

"Атмосфера": 9 градусов ожидается в столице вечером 2 мая

Читайте также


обществопогода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика