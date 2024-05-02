Синоптик Позднякова рассказала о погоде летом в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Июнь в столице с вероятностью на 60% будет на градус теплее нормы, которая составляет 17,4 градуса. Об этом сообщила ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"В июле и августе вероятность того, что температура воздуха будет около нормы, составляет 70% и лишь 30% составляет вероятность, что аномалия превысит 1 градус", – уточнила она.

По ее словам, для столичного региона средняя температура июля – 19,8 градуса, а для августа – 17,7 градуса. Кроме того, синоптик уточнила, что вероятность повышения в июле столбиков термометров до 30 градусов достигает 15%.

Позднякова напомнила, что самый продолжительный период жары в Москве был зафиксирован в 2010 году. Тогда, по ее словам, подобная погода наблюдалась в июле на протяжении 22 дней. В прошлом году в столице не было ни одного жаркого июльского дня, уточнила синоптик.

Ранее Позднякова рассказывала, что майские температурные значения в столице превысят климатическую норму. Синоптик Александр Ильин добавил, что тепло вернется в Москву после 19 мая.

