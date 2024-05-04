Фонд Андрея Первозванного: Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву

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Благодатный огонь из Иерусалима привезли в Москву в преддверии Пасхи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного.

"Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во Внуково-3", – уточнили представители фонда.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Делегация фонда получила священное пламя, после чего вылетела из аэропорта Бен-Гурион в Москву.

До этого священник Вологодской епархии РПЦ Илья Савастьянов отмечал, что среди верующих людей и не только распространяется множество суеверий вокруг церемонии схождения Благодатного огня.

