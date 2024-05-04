04 мая, 12:38Город
Свыше 700 человек обеспечат пожарную безопасность богослужений на Пасху в Москве
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев обеспечат пожарную безопасность пасхальных богослужений в столице, сообщил журналистам замммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, вопрос безопасности в ночь с 4 на 5 мая находятся на особом контроле.
Заммэра рассказал, что в преддверии Пасхи сотрудники МЧС провели профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня и порядке использования первичных средств пожаротушения.
Также они проверили доступность путей эвакуации, работоспособность систем пожарной автоматики, возможность беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники.
Ранее сообщалось, что делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня. Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву в ночь на 5 мая – на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя.
Кроме того, зажженные от него лампады передадут в 15 храмов Москвы, список которых доступен на сайте ФАП. В аэропорту Внуково огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов страны.