Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем

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Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня, сообщает РИА Новости.

Накануне делегация встретилась с патриархом Иерусалимским Феофилом III и получила благословение перед проведением миссии по доставке огня в Россию. Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву в ночь на 5 мая – на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя.

Кроме того, зажженные от него лампады передадут в 15 храмов Москвы, список которых доступен на сайте ФАП. В аэропорту Внуково огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов страны.

Трансляцию из храма Гроба Господня в Иерусалиме проведут три российских телеканала: Россия 1, НТВ и Первый канал.

Церемония схождения Благодатного огня традиционно происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Это важный элемент приготовлений к празднованию Пасхи, которую в этому году отметят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня, который построен над местом, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

Ранее настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Семистрельная", священник Вологодской епархии РПЦ Илья Савастьянов прокомментировал распространенное мнение о том, что если Благодатный огонь не сойдет, то наступит конец света. Священник заверил, что это совсем не так и такое мнение является обычным суеверием.

Настоятель подчеркнул, что самое главное чудо для христианина – это Воскресение Господа и Бога Иисуса Христа, и необходимо стараться акцентировать все внимание на этом событии, и схождение Благодатного огня лишь напоминает нам об этом.