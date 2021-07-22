Юрист предупредила о неприятностях из-за отсутствия в паспорте штампа о браке

Россиянам разрешили не указывать в паспорте данные о семейном положении, а также о детях. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Разбираемся с экспертами, какие подводные камни могут скрываться за нововведением.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

С чистого листа

Российские власти изменили правила внесения данных в паспорта граждан РФ. Теперь отметки о регистрации и расторжении брака будут делать по желанию владельца документа. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.





из постановления правительства По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о регистрации и расторжении брака, <...> о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста).

Кроме того, по новым правилам россияне будут сами решать, вносить ли отметки о ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, а также сведения о группе крови и резус-факторе.

При этом обязательными остаются записи о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета. Сюда же относится и отметка о воинской обязанности граждан, достигших 18 лет.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Есть ли подводные камни?

Специалисты расходятся во мнениях о плюсах и минусах такой паспортной "реформы". Юрист Ольга Благовещенская рассказала Москве 24 о некоторых подводных камнях, которые, вероятно, будут ожидать россиян в связи с новыми правилами. По ее мнению, нововведения могут создать сложности при операциях в банке.

"Например, когда люди берут ипотеку, предоставляют паспорт. Сотрудник банка по документу видит, есть ли дети (иждивенцы), а значит, достаточная или нет сумма дохода на оплату кредита", – объяснила Благовещенская, добавив, что на решение влияет также наличие супруга и общего с ним имущества.

Помимо этого, сложности могут возникнуть при продаже недвижимости, поскольку нельзя будет проверить, есть ли на нее права у других лиц, считает юрист.





Ольга Благовещенская юрист Если человек покупает квартиру, он никак не узнает, продавец был в браке на момент приобретения квартиры или нет. Купит квартиру, а потом появится супруг, который будет требовать половину стоимости.

По мнению Благовещенской, несет риски и отсутствие отметки о детях в паспорте. Например, в ситуации, когда один из родителей вывозит ребенка за границу. "Непонятно будет, чьи дети", – говорит юрист. Сейчас свидетельство о рождении подкрепляется данными в паспорте, и одной копии свидетельства о рождении ребенка будет недостаточно, полагает эксперт.

Собеседница Москвы 24 напомнила, что информация о детях и супружестве находится в базе ЗАГСа, которая является закрытой для обычных людей. При этом если информацию запрашивает нотариус, то приходится довольно долго ждать ответ, поэтому нововведение сильно повлияет на скорость процедур, считает она.

"Думаю, что это (новые правила об отметках в паспорте. – Прим. ред.) делается, скорее всего, для того чтобы упразднить со временем бумажный паспорт. Чтобы сделать цифровизацию, чтобы у человека все было в телефоне", – заключила Благовещенская.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Риск ошибки не увеличивается"

Некоторые эксперты полагают, что в электронной системе данных повышаются риски ошибок по сравнению с внесением отметок в обычные паспорта. Юрист Антон Бабенко с этим не согласен.

"Вероятность ошибки в связи с отсутствием штампа о браке и детях есть и сейчас, когда штамп ошибочно не проставляется", – сказал он в интервью Москве 24. При этом, по мнению Бабенко, риски сегодня снижаются, так как при проведении сделок у нотариусов и регистрации их в Росреестре, проводится проверка по электронным каналам связи.





Антон Бабенко юрист Сейчас есть возможность у нотариусов и у должностных лиц проверять, состоит человек в браке или не состоит, с помощью специальной государственной системы обмена данными.

По мнению юриста, изменения в правилах заполнения паспорта – это первый шаг к упрощению оформления документа. В пример он привел введение электронной трудовой книжки. Сотрудники сами выбирали, продолжать пользоваться бумажной или цифровой версией.

"Мы идем к тому, что в паспортах, которые выдают на руки, останется меньше информации. Основная ее часть будет храниться в электронном виде, и все уполномоченные органы и организации будут иметь доступ к этим ресурсам", – считает Бабенко.

Кроме того, юрист отметил, что сейчас нотариусы подключены к единой государственной информационной системе, из которой могут из органов ЗАГС получать сведения и перепроверять данные из паспорта.





Антон Бабенко юрист Для госорганов теперь нет необходимости смотреть на эти отметки в паспорте, они смотрят в системе сами. Людям предоставлено право ставить эти отметки для удобства, чтобы у них был один документ, где они могут, если им это необходимо, показывать сразу все свои данные.

Бабенко добавил, что риск ошибки есть в любом случае, но нововведение и обмен данными в электронном формате позволяет усовершенствовать систему документооборота.