В Госдуму внесли законопроект об ограничении использования пиротехники

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Депутат от КПРФ Олег Лебедев внес в Госдуму законопроект о запрете использования пиротехники в определенных местах. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке указывается, что за время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнут минимум два человека, а десятки получают серьезные травмы.

"Наряду с этим происходят пожары, вызванные неосторожным обращением с пиротехническими изделиями бытового применения, их попаданием в окна домов, на крыши, балконы и лоджии", – указывается в записке.



Документ предполагает запрет на использование пиротехники в населенных пунктах, зданиях, лесах, на особо охраняемых территориях, а также в зоне памятников истории и культуры. Закон также предполагает введение запрета на продажу пиротехнических изделий несовершеннолетним.

При этом требования к оснащению специально отведенных для использования пиротехники мест будут определять федеральный орган исполнительной власти совместно с Минздравом и Минприроды. Кроме того, региональные власти получат право самостоятельно вводить ограничения по использованию пиротехники.

Ранее сообщалось, что за запуск пиротехники в неразрешенных для этого местах грозят штрафы. Обычных граждан могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей, в условиях особого противопожарного режима – на 5 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф до 40 тысяч рублей, юридическим лицам – до 400 тысяч рублей. Если из-за пиротехники произошел пожар, ответственность может доходить вплоть до уголовной.

