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Москва 24

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Общество

16:13

Россиян предостерегли от нарушений при запуске фейерверков

общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев призвал граждан страны соблюдать правила безопасности в период новогодних каникул. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

В частности, он напомнил об опасности фейерверков, в том числе о случаях, когда запуск производится в состоянии опьянения.

"Да, на пиротехнических изделиях пишут правила обращения с ними, на каком расстоянии от лица поджигать, безопасную дистанцию. Но человеку, который перепил спиртного, эти предупреждения без толку", – отметил Еникеев.

Сотрудник МЧС напомнил, что за использование хлопушек и фейерверков в неотведенном для этого месте могут взиматься штрафы в размере от 1,5 до 5 тысяч рублей (для физлиц). В случае, если закон нарушили должностные или юридические лица, взыскание составит 30 и 40 тысяч рублей соответственно.

В минувшие новогодние праздники, по словам Еникеева, было составлено более чем 1 000 протоколов на людей, нарушавших правила запуска фейерверков. В предстоящие каникулы также будут проводиться рейды.

Представитель МЧС добавил, что на верандах домов нельзя жарить шашлыки. В данном случае речь идет о неосторожном обращении с огнем.

Если по каким-то причинам в доме загорится ель, следует воспользоваться огнетушителем. Эксперт также посоветовал не оставлять включенными на ночь гирлянды, так как они представляют потенциальную опасность для проживающих в помещении.

Доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин также предупредил россиян об угрозе здоровья от разного рода пиротехники из-за вероятности спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Специалист указал на то, что для окрашивания искр используются смертельно опасные вещества.

В Госдуме хотят повысить штрафы за нарушение правил использования пиротехники

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