Горячие линии Москвы продолжат работать в обычном режиме в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Горячие линии общегородского контакт-центра продолжат работать в обычном режиме в новогодние праздники. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Общегородской контакт-центр помогает москвичам уже 10 лет. Для граждан и юридических лиц открыто более 70 горячих линий, большинство из которых принимают обращения круглосуточно и без выходных", – отметил руководитель контакт-центра Андрей Савицкий.

По вопросам ЖКХ москвичи могут обратиться в единый диспетчерский центр по номеру +7 (495) 539-53-53, с целью перенести запись к врачу или узнать время его работы можно позвонить по телефону +7 (495) 539-30-00.

Кроме того, консультацию по оказанию госуслуг можно получить в единой справочной службе по номеру +7 (495) 777-77-77, о графике работы транспорта расскажут в контакт-центре "Московский транспорт" по телефонам +7 (495) 539-54-54 и 32-10.

Также вопросы можно решить через портал mos.ru, мобильные приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники все службы городского хозяйства будут работать круглосуточно. Кроме того, во время проведения мероприятий будут усилены меры безопасности, а аварийные бригады укомплектуют техникой для проведения восстановительных работ.

